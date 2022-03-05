За добу ЗСУ знищили три російські літаки – Міноборони

Протягом доби, 4 березня, війська Протиповітряної оборони України знищили три російські літаки та три вертольоти.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Сьогодні (4 березня – Delo.ua ) російські окупанти втратили три "граки" – так називають штурмовики Су-25. Два з них на Чернігівщині, і один – під Волновахою!", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене навколо українських кордонів, налічувало понад сімсот одиниць авіаційної техніки, серед яких 450 літаків та 250 вертольотів.

Як повідомлялося раніше, 3 березня російські окупаційні війська завдали авіаудару по Чернігову. Мер міста заявив, що поблизу місць, де вдарили російські військові, немає жодних військових об'єктів.

Поруч знаходяться лікарні, кілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Також вранці 3 березня під час обстрілу російської армії снаряд потрапив у нафтобазу у місті Чернігові.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 годині ранку президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Після цього Верховна Рада оголосила воєнний стан .