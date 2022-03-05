Росія втратила у війні з Україною техніки на $3 млрд – оцінка Forbes

Українська армія знищила російську військову техніку на $3 млрд (331 млрд рублів). Таку оцінку дає українська Forbes.

Серед цієї техніки 33 літаки, 37 вертольотів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ).

Знищені танки коштували Росії $1 млрд, а ACV — $0,6 млрд, літаки і гелікоптери — $1,1 млрд.

Це приблизна вартість, уточнює Forbes. Для розрахунків було взято вартість одиниці обладнання у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка - $4 млн (за такою ціною продавала танки Алжир у 2006 році).

Поки не відомо, які літаки було збито. Серед тих, що перебувають на озброєнні армії РФ – Су-25 за $11 млн, Су-30 — $33 млн, Су-34 — $36 млн. Збройні сили України також збили два великі літаки-амфібії Іл-76 біля Валькова та під Кропивницьким. Кожен із них коштував $86 млн.

Раніше повідомлялося, що 4 березня війська Протиповітряної оборони України знищили три російські літаки і три вертольоти. Російські окупанти втратили три "граки" – так називають штурмовики Су-25. Два з них на Чернігівщині, і один – під Волновахою.