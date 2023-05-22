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Политика
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Россия создает "элитную" авиационную группу: в разведке Британии объяснили, о чем это свидетельствует

Су-24М, истребитель
Российский Су-24М. Фото: Alex Beltyukov / Wikipedia

Страна-агрессор Россия, вероятно, создает новую "элитную" ударную авиационную группу под кодовым названием "Шторм", которая будет действовать над Украиной. Об этом сообщила разведка Великобритании.

Отмечается, что подразделение может состоять по меньшей мере из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

Комбинация типов летательных аппаратов показывает, что группа будет выполнять первоочередную роль в операциях наземного нападения.

При этом Минобороны РФ стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие выплаты и открывая набор пилотов, которые вышли на пенсию.

Как отметили в разведке Британии, создание группы свидетельствует, что по оценкам России, ее регулярные воздушно-военные эскадрильи значительно не доработали в выполнении своей основной функции – нанесении авиаударов по украинским линиям.

Автор:
Артем Ющенко