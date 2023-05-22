- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Росія створює "елітну" авіаційну групу: у розвідці Британії пояснили, про що це свідчить
Країна-агресорка Росія, ймовірно, створює нове "елітну" ударну авіаційну групу під кодовою назвою "Шторм", яка діятиме над Україною. Про це повідомила розвідка Великої Британії.
Зазначається, що підрозділ може складатися щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних гелікоптерів.
Комбінація типів літальних апаратів показує, що група виконуватиме першочергову роль в операціях наземного нападу.
При цьому Міноборони РФ прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі виплати та відкриваючи набір пілотів, які вийшли на пенсію.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як зауважили в розвідці Британії, створення групи свідчить, що за оцінками Росії, її регулярні повітряно-військоові ескадрильї значно не допрацювали у виконанні своєї основної функції – нанесенні авіаударів по українських лініях.