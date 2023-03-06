Россия вывела в Черное море 15 кораблей вместе с тремя носителями ракет "Калибр"

На 6 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 15 российских кораблей. Три из них являются носителями ракет "Калибр". Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

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"По состоянию на 06.03.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 15 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп 16 ракет", - говорится в сообщении.

Согласно ему, в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 российский корабль, а в Средиземном море – 10 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

За сутки, в интересах России, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

- до Азовского моря – 8 судов, из них 1 судно продолжили движение в направлении пролива Босфор;

- к Черному морю – 9 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

В пресс-службе ВМФ отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, 27 февраля в Черном море находились 6 российских кораблей, среди которых был подводный ракетоноситель.