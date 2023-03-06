Росія вивела в Чорне море 15 кораблів разом з трьома носіями ракет "Калібр"

Станом на 6 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 російських кораблів. Три з них є носіями ракет “Калібр”. Про це повідомляє прес-служба військово-морських сил Збройних сил України.

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"Станом на 06.03.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп 16 ракет", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 російський корабель, а в Середземному морі – 10 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

- до Азовського моря – 8 суден, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

- до Чорного моря – 9 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

В прес-службі ВМФ зазначають, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, 27 лютого в Чорному морі перебувало 6 російських кораблів, серед яких був підводний ракетоносій.