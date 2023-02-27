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Стало відомо, скільки кораблів РФ у Чорному морі

В Чорному морі перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких підводний ракетоносій
В Чорному морі перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких підводний ракетоносій

За даними ОК “Південь” активність авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.

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Станом на ранок 27 лютого в Чорному морі перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких підводний ракетоносій.

Про це повідомляє ОК "Південь". 

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Наразі це 6 кораблів, серед яких виведений зранку підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

Також зазначається, що ворог продовжує повітряну розвідку, а аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.

Нагадаємо, що росіяни вночі атакували Україну 14 дронами, більшість з них збили.