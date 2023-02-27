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Стало известно, сколько кораблей РФ в Черном море
По данным ОК "Юг" активность авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов.
На утро 27 февраля в Черном море находится 6 вражеских кораблей, среди которых подводный ракетоноситель.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. В настоящее время это 6 кораблей, среди которых выведен утром подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр", - говорится в сообщении оперативного командования "Юг".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также отмечается, что враг продолжает воздушную разведку, а анализ активности авиации и предыдущих ночных атак дроновых свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов.
Напомним, что россияне ночью атаковали Украину 14 дронами, большинство из них были сбиты.