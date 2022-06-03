Россию из-за военной агрессии против Украины уже отстранили с 42 международных площадок, - Кулеба

Российскую Федерацию из-за военных действий на территории Украины отстранили с 42 международных площадок.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что с первых дней широкомасштабного вторжения РФ украинская дипломатия развернула масштабную работу над тотальной изоляцией России на международном уровне.

"Благодаря активной дипломатической работе президента Владимира Зеленского, Офиса президента, МИД и украинских дипломатов, профильных министерств, с 24 февраля удалось лишить, приостановить или ограничить деятельность РФ уже в 42 международных организациях и площадках. От Совета Европы и Совета ООН по правам человека к Всемирному туристической организации и Международного союза железных дорог", - сказал глава МИД.

По его словам, эта работа продолжается до сих пор, и "земля должна гореть под ногами России не только в Украине, но и во всем мире".

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины более 150 городов в более чем 20 странах мира уже разорвали отношения с более чем 160 городами в Российской Федерации.