Более 150 городов в более чем 20 странах мира уже разорвали отношения с Россией, - МИД

Более 150 городов в более чем 20 странах мира уже разорвали отношения с более чем 160 городами в Российской Федерации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Более 150 городов в более чем 20 странах мира уже разорвали побратимские отношения с более чем 160 городами в России. Еще десятки – на пути к этому, ведь в мире понимают, что не могу быть ни дружеских, ни братских отношений с Россией", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что решение о расторжении соглашений о побратимстве с городами РФ уже приняли города в таких странах, как Австралия, Австрия, Великобритания, Дания, Греция, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Чехия, Швеция, Нидерланды.

Кроме того, недавно Союз городов Балтии принял решение об исключении Санкт-Петербурга и Гатчина из своего состава. В состав организации в качестве ассоциированного члена приняли украинский город Вивнянск.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент и бывший премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев заявил, что РФ непременно воспользуется "правом" на военный ответ на экономические санкции, вводящие против нее определенные страны и их союзы.