Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали відносини з Росією, - МЗС

Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали відносини з понад 160 містами у Російській Федерації.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини з понад 160 містами у Росії. Ще десятки – на шляху до цього, адже у світі розуміють, що не можу бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що рішення про розірвання угод про побратимство з містами РФ вже прийняли міста у таких країнах, як Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди.

Крім того, нещодавно Союз міст Балтії прийняв рішення про виключення Санкт-Петербурга та Гатчина зі свого складу. Натомість до складу організації у якості асоційованого члена прийняли українське місто Вівнянськ.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент і колишній прем'єр-міністр цієї країни Дмитро Медведєв заявив, що РФ неодмінно скористається “правом” на військову відповідь на економічні санкції, які вводять проти неї певні країни та їхні союзи.