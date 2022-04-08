Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Політика
Дата публікації

Медведєв анонсував військову відповідь Росії на економічні санкції проти неї

Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв. Фото: Depositphotos

Заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент і колишній прем'єр-міністр цієї країни Дмитро Медведєв заявляє, що РФ неодмінно скористається “правом” на військову відповідь на економічні санкції, які вводять проти неї певні країни та з союзи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Як написав він у своєму Telegram-каналі, санкціями слід вважати лише примусові заходи, що вживаються Радою безпеки ООН на підставі статті 41 Статуту ООН, а всі інші обмежувальні заходи, що вводяться окремими країнами проти інших, є незаконними. При цьому Медведєв наголосив, що санкції завжди породжують деградацію системи міжнародного права.

"Нинішні безпрецедентні за широтою, охопленням і ступенем цинічності заходи незаконного впливу викличуть подальший колапс усіх міжнародних інститутів, включаючи насамперед ООН, і тотальну зневагу до норм міжнародного права... Дипломатичні відносини також зайдуть у повний глухий кут, їх рівень з низкою держав буде знижено або відбудеться їхній повний розрив", - анонсував політик.

Зокрема, за його оцінкою, це сталося з Радою з прав людини при ООН, яка "втратила для Росії свою легітимність" і яку РФ вирішила залишити після голосування напередодні в Генеральній асамблеї ООН щодо призупинення її членства.

"Незаконні санкції за певних обставин можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії з боку окремих держав або їх союзів, перш за все коли їх застосування спрямоване на підрив економічної незалежності, а отже – і державного суверенітету, і загрожує самому існуванню держави", - заявив Медведєв.

На думку заступника голови Ради безпеки РФ, з урахуванням всієї сукупності правових і політичних обставин можна зробити висновок, що санкції в нинішній ситуації можуть бути кваліфіковані як акт агресії щодо Росії, як одна з форм гібридної війни.

"У цьому випадку у держави, яка зазнала агресії, тобто у Росії, виникає право на індивідуальну та колективну оборону в рамках національного законодавства та міжнародного права. Ні в кого не має бути сумнівів, що Росія цим правом скористається у тих формах та межах, які вважатиме доречними", - пригрозив він.

Колишній керівник країни-агресора також додав, що результатом дії санкцій буде "зруйнований міжнародний порядок" та вкрай тяжкі наслідки для світової економіки та життя окремих країн.

Нагадаємо, що 6 квітня влада США оголосила про введення персональних санкцій проти Медведєва та інших членів Ради безпеки РФ, включаючи главу адміністрації президента, міністрів фінансів та юстиції, мерів Москви та Санкт-Петербурга, а також представників президента у федеральних округах.

Також США оголосили про санкції щодо дочок президента Володимира Путіна, а також дружини та дочки російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Крім цього, запроваджено санкції проти найбільшої російської фінустанови - Сбербанку, а також найбільшого приватного банку - Альфа-Банку, заборонені інвестиції громадян США в Росію, а самій РФ заборонили виплачувати держборг через рахунки в американських банках.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов