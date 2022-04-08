Медведєв анонсував військову відповідь Росії на економічні санкції проти неї

Заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент і колишній прем'єр-міністр цієї країни Дмитро Медведєв заявляє, що РФ неодмінно скористається “правом” на військову відповідь на економічні санкції, які вводять проти неї певні країни та з союзи.

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Як написав він у своєму Telegram-каналі, санкціями слід вважати лише примусові заходи, що вживаються Радою безпеки ООН на підставі статті 41 Статуту ООН, а всі інші обмежувальні заходи, що вводяться окремими країнами проти інших, є незаконними. При цьому Медведєв наголосив, що санкції завжди породжують деградацію системи міжнародного права.

"Нинішні безпрецедентні за широтою, охопленням і ступенем цинічності заходи незаконного впливу викличуть подальший колапс усіх міжнародних інститутів, включаючи насамперед ООН, і тотальну зневагу до норм міжнародного права... Дипломатичні відносини також зайдуть у повний глухий кут, їх рівень з низкою держав буде знижено або відбудеться їхній повний розрив", - анонсував політик.

Зокрема, за його оцінкою, це сталося з Радою з прав людини при ООН, яка "втратила для Росії свою легітимність" і яку РФ вирішила залишити після голосування напередодні в Генеральній асамблеї ООН щодо призупинення її членства.

"Незаконні санкції за певних обставин можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії з боку окремих держав або їх союзів, перш за все коли їх застосування спрямоване на підрив економічної незалежності, а отже – і державного суверенітету, і загрожує самому існуванню держави", - заявив Медведєв.

На думку заступника голови Ради безпеки РФ, з урахуванням всієї сукупності правових і політичних обставин можна зробити висновок, що санкції в нинішній ситуації можуть бути кваліфіковані як акт агресії щодо Росії, як одна з форм гібридної війни.

"У цьому випадку у держави, яка зазнала агресії, тобто у Росії, виникає право на індивідуальну та колективну оборону в рамках національного законодавства та міжнародного права. Ні в кого не має бути сумнівів, що Росія цим правом скористається у тих формах та межах, які вважатиме доречними", - пригрозив він.

Колишній керівник країни-агресора також додав, що результатом дії санкцій буде "зруйнований міжнародний порядок" та вкрай тяжкі наслідки для світової економіки та життя окремих країн.

Нагадаємо, що 6 квітня влада США оголосила про введення персональних санкцій проти Медведєва та інших членів Ради безпеки РФ, включаючи главу адміністрації президента, міністрів фінансів та юстиції, мерів Москви та Санкт-Петербурга, а також представників президента у федеральних округах.

Також США оголосили про санкції щодо дочок президента Володимира Путіна, а також дружини та дочки російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Крім цього, запроваджено санкції проти найбільшої російської фінустанови - Сбербанку, а також найбільшого приватного банку - Альфа-Банку, заборонені інвестиції громадян США в Росію, а самій РФ заборонили виплачувати держборг через рахунки в американських банках.

Джерело фото: ua.depositphotos.com