Медведев анонсировал военный ответ России на экономические санкции против нее

Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент и бывший премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев заявляет, что РФ непременно воспользуется якобы возникающим у нее правом на военный ответ на экономические санкции, которые вводят против нее некоторые страны и их союзы.

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Как написал он в своем Telegram-канале, санкциями следует считать лишь меры принуждения, принимаемые Советом безопасности ООН на основании статьи 41 Устава ООН, а все остальные ограничительные меры, вводимые отдельными странами против других, являются незаконными. При этом Медведев отметил, что санкции всегда порождают деградацию системы международного права.

"Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН, и тотальное пренебрежение нормами международного права... Дипломатические отношения также зайдут в полный тупик, их уровень с рядом государств будет понижен или произойдет их полный разрыв", - анонсировал политик.

В частности, по его оценке, это произошло с Советом по правам человека при ООН, который "утратил для России свою легитимность" и который РФ решила покинуть после голосования накануне в Генеральной ассамблее ООН по приостановке ее членства.

"Незаконные санкции при определенных обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов, прежде всего когда их применение направлено на подрыв экономической независимости, а стало быть – и государственного суверенитета, и грозит самому существованию государства", - заявил Медведев.

По мнению зампреда Совбеза РФ, с учетом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении России, как одна из форм гибридной войны.

"В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными", - пригрозил он.

Бывший руководитель страны-агрессора также добавил, что результатом действия санкций будет "разрушенный международный порядок" и крайне тяжелые последствия для мировой экономики и жизни отдельных стран.

Напомним, что 6 апреля власти США объявили о введении персональных санкций против Медведева и других членов Совбеза РФ, включая главу администрации президента, министров финансов и юстиции, мэров Москвы и Санкт-Петербурга, а также представителей президента в федеральных округах.

Также США объявили о санкциях в отношении дочерей президента Владимира Путина, а также жены и дочери российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Помимо этого, введены санкции против крупнейшего российского финучреждения - Сбербанка, а также крупнейшего частного банка - Альфа-Банка, запрещены инвестиции граждан США в Россию, а самой РФ запретили производить выплаты по госдолгу через счета в американских банках.

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