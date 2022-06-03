Росію через військову агресію проти України вже відсторонили з 42 міжнародних майданчиків, - Кулеба

Російську Федерацію через військові дії на території України відсторонили з 42 міжнародних майданчиків.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ українська дипломатія розгорнула масштабну роботу над тотальною ізоляцією Росії на міжнародному рівні.

"Завдяки активній дипломатичній роботі президента Володимира Зеленського, Офісу президента, МЗС та українських дипломатів, профільних міністерств, з 24 лютого вдалося позбавити, призупинити або обмежити діяльність РФ вже в 42 міжнародних організаціях та майданчиках. Від Ради Європи та Ради ООН з прав людини до Всесвітньої туристичної організації та Міжнародного союзу залізниць", - сказав голова МЗС.

За його словами, ця робота триває й досі, та "земля має горіти під ногами Росії не лише в Україні, а й в усьому світі".

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення російської армії на територію України понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали відносини з понад 160 містами у Російській Федерації.