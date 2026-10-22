Метро "Чернігівська" частково відновлює роботу: графік для пасажирів

У Києві 23 жовтня відновить роботу вестибюль №1 станції метро “Чернігівська”. Вихід у напрямку станції “Дарниця” буде доступний для пасажирів із 5:31 до 23:27.

Як пише Dilo, про це повідомили у КМДА.

Вестибюль №2 станції метро "Чернігівська", розташований у напрямку станції "Лісова", наразі залишатиметься зачиненим для пасажирів.

Пасажирам радять враховувати режим роботи вестибюлів під час планування поїздок.

Удар по станції "Чернігівська"

19 жовтня після нічного масованого обстрілу столиці закрили дві станції метро - "Чернігівська" та "Лісова". Було пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції, а також колії, контактну рейку та систему електропостачання і управління рухом.

Через пошкодження інфраструктури метро, щоб покращити сполучення між районами міста, в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118.

На тимчасовий маршрут № 1-М додали:

3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";

12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

20 жовтня рух поїздів на "червоній" лінії метро між станціями "Академмістечко" – "Лісова" у Києві відновили, але станція "Чернігівська" тимчасово не працює для пасажирських перевезень.