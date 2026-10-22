Метро "Черниговская" частично возобновляет работу: график для пассажиров

В Киеве 23 октября возобновит работу вестибюль №1 станции метро "Черниговская". Выход в направлении станции "Дарница" будет доступен для пассажиров с 5:31 до 23:27.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в КГГА.

Вестибюль №2 станции метро "Черниговская", расположенный в направлении станции "Лесная", будет оставаться закрытым для пассажиров.

Пассажирам советуют учитывать режим работы вестибюлей при планировании поездок.

Удар по станции "Черниговская"

19 октября после ночного массированного обстрела столицы закрыли две станции метро – "Черниговская" и "Лесная". Были повреждены витражные окна, платформа и фасад станции, а также пути, контактный рельс и система электроснабжения и управления движением.

Из-за повреждений инфраструктуры метро, чтобы улучшить сообщение между районами города, в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах №1-М, 118.

На временный маршрут №1-М добавили:

3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";

12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" к ст. м. "Дворец спорта".

20 октября движение поездов на "красной" линии метро между станциями "Академгородок" – "Лесная" в Киеве возобновили, но станция "Черниговская" временно не работает для пассажирских перевозок.