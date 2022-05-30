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Данія зупинила видачу віз та видів на проживання росіянам

Данія зупинила видачу віз та видів на проживання росіянам
Посольство Данії в Росії

У МЗС Данії зазначили, що у період до поновлення прийому документів для оформлення віз та видів на проживання заявники можуть звертатися до візових центрів інших країн.

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Посольство Данії у Росії зупиняє прийом заяв на короткострокові візи. Про це повідомляє міністерство закордонних справ країни.

"До подальшого повідомлення Посольство Королівства Данії в Москві призупиняє процес прийому заяв на території Російської Федерації на отримання короткострокових віз та видів на проживання до Данії, крім офіційних візитів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у МЗС Данії, у період до поновлення прийому документів для оформлення віз та видів на проживання заявники можуть звертатися до візових центрів інших країн.

Нагадаємо, що понад 150 міст у понад 20 країнах світу вже розірвали відносини з Росією.