Дания остановила выдачу виз и видов на жительство россиянам

В МИД Дании отметили, что в период до возобновления приема документов для оформления виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Посольство Дании в России приостанавливает прием заявлений на краткосрочные визы. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.

"До дальнейшего уведомления Посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приёма заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в МИД Дании, в период до возобновления приема документов для оформления виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран.

Напомним, что более 150 городов в более чем 20 странах мира уже разорвали отношения с Россией.