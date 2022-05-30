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Дания остановила выдачу виз и видов на жительство россиянам
В МИД Дании отметили, что в период до возобновления приема документов для оформления виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран.
Посольство Дании в России приостанавливает прием заявлений на краткосрочные визы. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.
"До дальнейшего уведомления Посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приёма заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов", - говорится в сообщении.
Как отмечают в МИД Дании, в период до возобновления приема документов для оформления виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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