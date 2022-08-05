СБУ пришла с обысками к Бродскому

Служба безопасности Украины проводит обыски в киевском ресторане "Калина, Ричпорт" бизнесмена Михаила Бродского, а также у его коммерческого директора. Об этом 5 августа бизнесмен сообщил "Украинской правде".

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Известно, что обыски проводятся в рамках расследования незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017-2019 годов. По делу фигурирует Бродский и его сын. Сам бизнесмен считает, что дело "заказали".

"Моя позиция что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?", - сказал Бродский.

Служба безопасности Украины официально не комментировала информацию об обысках у бизнесмена.

Накануне Бродский, владеющий горнодобывающей компанией "Велта", заявлял, что украинские органы власти намерены в ближайшее время лишить компанию активов в интересах военно-промышленного комплекса России.

Тогда он сообщал, что помимо изъятия документов, БЭБ направило на электронную почту "Велты" вызов на допрос его лично на 21 июля в Киев в рамках расследования по факту завышения налогового кредита.

На фоне этих событий Бродский решил сообщить, что "Велта" собирается перечислить государству около 28 миллионов гривен налогов. В эту сумму войдет 2,5 млн гривен налога на прибыль.