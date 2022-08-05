СБУ прийшла з обшуками до Бродського

Служба безпеки України проводить обшуки у київському ресторані "Калина, Річпорту" бізнесмена Михайла Бродського, а також у його комерційного директора. Про це 5 серпня бізнесмен повідомив виданню "Українська правда".

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Відомо, що обшуки проводять в рамках розслідування незаконного видобутку піску та несплати податків протягом 2017-2019 років. У справі фігурує Бродський та його син. Сам бізнесмен вважає, що справу "замовили".

"Моя позиція що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?", - сказав Бродський.

Служба безпеки України наразі офіційно не коментувала інформацію про обшуки у бізнесмена.

Напередодні Бродський, який володіє гірничодобувною компанією "Велта", заявляв, що українські органи влади мають намір найближчим часом позбавити організацію активів на користь військово-промислового комплексу Росії.

Тоді він повідомляв, що, крім вилучення документів, БЕБ направило на електронну пошту "Велти" виклик на допит його особисто на 21 липня до Києва в рамках розслідування за фактом завищення податкового кредиту.

На тлі цих подій Бродський вирішив повідомити, що Велта збирається перерахувати державі близько 28 мільйонів гривень податків. У цю суму увійде 2,5 млн. гривень податку на прибуток.