АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

СБУ проводит обыски у мэра Ужгорода - СМИ

СБУ проводит обыски у мэра Ужгорода - СМИ
СБУ проводит обыски у мэра Ужгорода. Фото: Виталий Глагола

1 ноября Служба безопасности Украины пришла с обысками в здание городского совета Ужгорода и мэра города Богдана Андреева.

Об этом сообщают " РБК-Украина " со ссылкой на собственные источники, а также местный журналист Виталий Глагола.

Эти меры связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и государственных служащих по пересечению границы.

Отмечается, что причиной обысков является расследование противоправной деятельности отдельных депутатов и государственных служащих Ужгородского городского совета, связанной с незаконным пересечением государственной границы Украины.

Фото 2 — СБУ проводит обыски у мэра Ужгорода - СМИ

"Как сообщают мои источники, Службой безопасности Украины документируется противоправная деятельность отдельных депутатов и госслужащих Ужгородского городского совета по незаконному пересечению ими государственной границы Украины", - написал Глагола.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что правоохранители проводят очередные обыски у народного депутата Александра Дубинского.

Они проверяют причастность нардепа и других лиц к организации незаконной переправки через государственную границу Украины родных подружки депутата.

Автор:
Татьяна Гойденко