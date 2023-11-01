СБУ проводит обыски у мэра Ужгорода - СМИ

1 ноября Служба безопасности Украины пришла с обысками в здание городского совета Ужгорода и мэра города Богдана Андреева.

Об этом сообщают " РБК-Украина " со ссылкой на собственные источники, а также местный журналист Виталий Глагола.

Эти меры связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и государственных служащих по пересечению границы.

Отмечается, что причиной обысков является расследование противоправной деятельности отдельных депутатов и государственных служащих Ужгородского городского совета, связанной с незаконным пересечением государственной границы Украины.

"Как сообщают мои источники, Службой безопасности Украины документируется противоправная деятельность отдельных депутатов и госслужащих Ужгородского городского совета по незаконному пересечению ими государственной границы Украины", - написал Глагола.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что правоохранители проводят очередные обыски у народного депутата Александра Дубинского.

Они проверяют причастность нардепа и других лиц к организации незаконной переправки через государственную границу Украины родных подружки депутата.