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Правоохранители снова проводят обыски у нардепа Дубинского - СМИ

Правоохранители снова проводят обыски у нардепа Дубинского - СМИ
Александр Дубинский. Фото: Facebook

Утром 1 ноября появилась информация о том, что правоохранители проводят очередные обыски у народного депутата Александра Дубинского.

Об этом сообщает " Украинская правда " со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, правоохранители проверяют причастность нардепа и других лиц к организации незаконной переправки через государственную границу Украины родных подружки депутата.

Дело Дубинского

Напомним, что Государственное бюро расследований 3 августа   провело в Дубинском обыске.   Поводом для этого стал скандал, связанный с выездом нардепа за границу вроде бы под предлогом сопровождения отца на лечение. В ДБР также возник вопрос, как в это время нардеп исполнял свои обязанности.

4 августа Дубинский   был в ДБР на допросе, а сам скандал связал с тем, что он, по собственному утверждению, дал в качестве свидетеля показания НАБУ по делу о государственной измене нардепа Деркача "и участия в этом деле высших должностных лиц государства".

8 августа, по словам депутата, у него снова прошли обыски, а также уже сообщили о подозрении   в служебном подлоге (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса) для выезда за границу. 10 августа Печерский райсуд   избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства и обязал носить электронный браслет до 8 октября.

При этом сам Дубинский был исключен из пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа", а его YouTube-канал был заблокирован. Однако к правовым последствиям для Дубинского это пока не привело.

Автор:
Татьяна Гойденко