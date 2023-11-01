Правоохоронці знову проводять обшуки у нардепа Дубінського - ЗМІ

Вранці 1 листопада з'явилася інформація про те, що правоохоронці проводять чергові обшуків у народного депутата Олександра Дубінського.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, правоохоронці перевіряють причетність нардепа та ще деяких осіб до організації незаконного переправлення через державний кордон України рідних подружки депутата.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 3 серпня провело в Дубінського обшуки. Приводом для цього став скандал, пов'язаний виїздом нардепа за кордон начебто під приводом супроводу батька на лікування. У ДБР також постало питання, як у цей час нардеп виконував свої обов'язки.

4 серпня Дубінський був у ДБР на допиті, а сам скандал пов'язав з тим, що він, за власним твердженням, дав в якості свідка свідчення НАБУ у справі про державну зраду нардепа Деркача "і участі у цій справі найвищих посадових осіб держави".

8 серпня, за словами депутата, у нього знову пройшли обшуки, а також вже повідомили про підозру у службовому підробленні (частина 1 статті 366 Кримінального кодексу) задля виїзду за кордон. 10 серпня Печерський райсуд обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав носити електронний браслет до 8 жовтня.

При цьому, сам Дубінський був виключений з пропрезидентської парламентської фракції "Слуга народу", а його YouTube-канал був заблокований. Проте до правових наслідків для Дубінського це наразі не призвело.