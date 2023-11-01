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СБУ проводить обшуки у мера Ужгорода - ЗМІ
1 листопада Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю міської ради Ужгорода та до мера міста Богдана Андріїва.
Про це повідомляють "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, а також місцевий журналіст Віталій Глагола.
Ці заходи пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів і державних службовців у справі перетину кордону.
Зазначається, що причиною обшуків є розслідування протиправної діяльності окремих депутатів і державних службовців Ужгородської міської ради, пов'язаної із незаконним перетином ними державного кордону України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Як повідомляють мої джерела, Службою безпеки України документується протиправна діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України", - написав Глагола.
Нагадаємо, сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що правоохоронці проводять чергові обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.
Вони перевіряють причетність нардепа та ще деяких осіб до організації незаконного переправлення через державний кордон України рідних подружки депутата.