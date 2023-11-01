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СБУ проводить обшуки у мера Ужгорода - ЗМІ

СБУ проводить обшуки у мера Ужгорода - ЗМІ
СБУ проводить обшуки у мера Ужгорода. Фото: Віталій Глагола

1 листопада Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю міської ради Ужгорода та до мера міста Богдана Андріїва.

Про це повідомляють "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, а також місцевий журналіст Віталій Глагола.

Ці заходи пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів і державних службовців у справі перетину кордону.

Зазначається, що причиною обшуків є розслідування протиправної діяльності окремих депутатів і державних службовців Ужгородської міської ради, пов'язаної із незаконним перетином ними державного кордону України.

Фото 2 — СБУ проводить обшуки у мера Ужгорода - ЗМІ

"Як повідомляють мої джерела, Службою безпеки України документується протиправна діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України", - написав Глагола.

Нагадаємо, сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що правоохоронці проводять чергові обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. 

Вони перевіряють причетність нардепа та ще деяких осіб до організації незаконного переправлення через державний кордон України рідних подружки депутата.

Автор:
Тетяна Гойденко