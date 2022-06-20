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Считаю гибель украинцев трагедией, а войну против Украины – преступлением, – Черновецкий
Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что считает войну против Украины преступлением. А обвинения со стороны Офиса Генпрокурора расценивает как «полное недоразумение».
Об этом бывший столичный градоначальник заявил на своей странице в Facebook.
«Узнал из СМИ, якобы Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении. Пока не могу ничего комментировать по сути, так как никаких повесток или других документов не получал. Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения – «о призывах к изменению границ Украины» расцениваю как полное недоразумение. Искренне люблю и поддерживаю Единую, Целостную, Независимую и Европейскую Украину», – сообщил Черновецкий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Бывший городской голова Киева отмечает, что «как бизнесмен и политик прикладывает все свои возможности для помощи Украине и ее скорейшей победы».
Напомним, в Офисе Генпрокурора заявили, что якобы сообщили бывшему городскому голове Киева о подозрении по факту публичных призывов и распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.