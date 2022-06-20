Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, – Черновецький

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Екс-мер Києва Леонід Черновецький заявив, що вважає війну проти України злочином. А звинувачення з боку Офісу Генпрокурора розцінює як повне непорозуміння.

Про це колишній столичний градоначальник заявив на своїй сторінці у Facebook .

«Дізнався зі ЗМІ, нібито Офіс Генпрокурора повідомив мене про підозру. Поки що не можу нічого коментувати по суті, бо жодних повісток чи інших документів не отримував. Формулювання звинувачення, яке прозвучало у ЗМІ, – «про заклики до зміни кордонів України» розцінюю як повне непорозуміння. Щиро люблю та підтримую Єдину, Цілісну, Незалежну та Європейську Україну», – повідомив Черновецький.

Колишній міський голова Києва зазначає, що «як бізнесмен та політик докладає усих зусиль для допомоги Україні та її швидкій перемозі».

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора заявили, що нібито повідомили колишньому міському голові Києва про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни кордонів території та державного кордону України.