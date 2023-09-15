- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Сиярто обвинил Европу в глобализации войны: в МИД Украины отреагировали
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что весь мир страдает из-за войны в Украине, поскольку Европа глобализовала конфликт. Эти слова прозвучали в видеоролике, который распространил представитель МИД Украины Олег Николенко.
"Наши партнеры в Африке и Азии постоянно спрашивают, когда же наконец-то наступит мир в Европе? Когда Европейский Союз наконец-то будет действовать ради мира?
Дело в том, что весь мир страдает от последствий войны в Украине. Весь мир страдает, потому что Европа не замкнула или не изолировала этот конфликт, а глобализовала его в мире", – высказался Сийярто.
При этом он отметил, что большинство людей в мире выступают за мир, "даже если европейская, трансатлантическая политика, СМИ хотят создать совсем другой образ".Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам министра, Венгрия "полностью отдана" немедленному прекращению войны, прекращению огня, началу переговоров и заключению мирного соглашения, что, возможно, "уникально для Европы".
Реакция Украины на слова Сиярто
Олег Николенко отметил, что на днях глава МИД Венгрии посетил Гонконг.
В МИД Украины считают, что Брюссель должен запросить объяснение у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России.
Как отметил чиновник, речь идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии.