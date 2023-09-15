Сиярто обвинил Европу в глобализации войны: в МИД Украины отреагировали

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что весь мир страдает из-за войны в Украине, поскольку Европа глобализовала конфликт. Эти слова прозвучали в видеоролике, который распространил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Наши партнеры в Африке и Азии постоянно спрашивают, когда же наконец-то наступит мир в Европе? Когда Европейский Союз наконец-то будет действовать ради мира?

Дело в том, что весь мир страдает от последствий войны в Украине. Весь мир страдает, потому что Европа не замкнула или не изолировала этот конфликт, а глобализовала его в мире", – высказался Сийярто.

При этом он отметил, что большинство людей в мире выступают за мир, "даже если европейская, трансатлантическая политика, СМИ хотят создать совсем другой образ".

По словам министра, Венгрия "полностью отдана" немедленному прекращению войны, прекращению огня, началу переговоров и заключению мирного соглашения, что, возможно, "уникально для Европы".

Реакция Украины на слова Сиярто

Олег Николенко отметил, что на днях глава МИД Венгрии посетил Гонконг.

В МИД Украины считают, что Брюссель должен запросить объяснение у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России.

Как отметил чиновник, речь идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии.