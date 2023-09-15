Сіярто звинуватив Європу в глобалізації війни: у МЗС України відреагували

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що весь світ страждає через війну в Україні, оскільки Європа глобалізувала конфлікт. Ці слова пролунали у відеоролику, який поширив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Наші партнери в Африці та Азії постійно запитують, коли ж нарешті настане мир у Європі? Коли Європейський Союз нарешті діятиме заради миру?

Річ у тім, що весь світ страждає від наслідків війни в Україні. Весь світ страждає, тому що Європа не замкнула чи не ізолювала цей конфлікт, а глобалізувала його у світі", – висловився Сіярто.

При цьому він зазначив, що більшість людей у світі виступають за мир, "навіть якщо європейська, трансатлантична політика, ЗМІ хочуть створити зовсім інший образ".

За словами міністра, Угорщина "повністю віддана" негайному припиненню війни, припиненню вогню, початку переговорів і укладенню мирної угоди, що, можливо, є "унікальним для Європи".

Реакція України на слова Сіярто

Олег Ніколенко зауважив, що днями очільник МЗС Угорщини відвідав Гонконг.

У МЗС України вважають, що Брюссель має запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії.

Як зазначив чиновник, тут ідеться не лише про Україну, але й про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.