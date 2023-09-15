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Сіярто звинуватив Європу в глобалізації війни: у МЗС України відреагували
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що весь світ страждає через війну в Україні, оскільки Європа глобалізувала конфлікт. Ці слова пролунали у відеоролику, який поширив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Наші партнери в Африці та Азії постійно запитують, коли ж нарешті настане мир у Європі? Коли Європейський Союз нарешті діятиме заради миру?
Річ у тім, що весь світ страждає від наслідків війни в Україні. Весь світ страждає, тому що Європа не замкнула чи не ізолювала цей конфлікт, а глобалізувала його у світі", – висловився Сіярто.
При цьому він зазначив, що більшість людей у світі виступають за мир, "навіть якщо європейська, трансатлантична політика, ЗМІ хочуть створити зовсім інший образ".Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами міністра, Угорщина "повністю віддана" негайному припиненню війни, припиненню вогню, початку переговорів і укладенню мирної угоди, що, можливо, є "унікальним для Європи".
Реакція України на слова Сіярто
Олег Ніколенко зауважив, що днями очільник МЗС Угорщини відвідав Гонконг.
У МЗС України вважають, що Брюссель має запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії.
Як зазначив чиновник, тут ідеться не лише про Україну, але й про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.