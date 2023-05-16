СМИ посчитали, сколько Россия потратила средств на ночную атаку по Украине

Состоявшаяся 16 мая ночная атака России по Украине стране-агрессору стоила по меньшей мере 119 млн дол. Такие подсчеты сделали журналисты "Экономическая правда" по данным командования Воздушных сил ВСУ.

Журналисты напомнили, что одна аэробалистическая ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долл., то есть за 9 таких выпущенных ракет нужно заплатить 58,5 млн долл.

В общем, Россия ночью 16 мая выпустила по Украине:

6 ракет аэробалистиных ракет "Кинжал";

9 крылатых ракет "Калибр";

3 баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется);

6 ударных БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

Цена гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал" стартует от 10 млн долл., общая стоимость 6 пусков - 60 млн дол.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131 стоят от 20 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за единицу. Поэтому 6 таких БПЛА оккупантам обошлись в 280 тыс. дол.

Как ранее считали в Генштабе, беспилотник "Орлан-10" стоит 100 тыс. дол. Такую же цену при расчетах заложили за беспилотник SuperCam.

Напомним, ночью 16 мая оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Все они уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушных сил ВСУ.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня - "Орлан-10", "SuperCum". Все они были уничтожены.