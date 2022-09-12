США могут расширить ограничения на экспорт технологий в Китай – Reuters

Администрация президента Джозефа Байдена планирует в следующем месяце расширить ограничения на экспорт из США в Китай полупроводников, используемых для искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Министерство торговли США должно опубликовать новые правила, основанные на ограничениях, указанных в присланных ранее письмах трем американским компаниям – KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc.

В этих письмах компаниям сообщили, что им запрещено экспортировать оборудование для производства чипов на китайские заводы, производящие передовые полупроводники с процессом менее 14 нанометров, если продавцы не получат лицензии Министерства торговли.

Такие "информационные" письма позволяют Минторгу обойти процессы написания правил и быстро ввести новые ограничения, но письма касаются только получающих их компаний.

Правила потенциально могут относиться к компаниям, которые пытаются подвинуть компании Nvidia и AMD в рейтинге крупнейших производителей чипов искусственного интеллекта. Intel Corp и такие стартапы, как Cerebras Systems, нацелены на одни и те же передовые рынки вычислений.

Недавно США ввели новые ограничения на продажу сложных чипов России и Китая, чтобы сдержать развитие стран в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Речь шла о продуктах компаний Nvidia и AMD, используемых в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лица и языка.

По информации Reuters, новые ограничения вводятся из-за того, что администрация Байдена "стремилась помешать успехам Китая, нацелившись на технологии, в которых США все еще сохраняют господство".

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