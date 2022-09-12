США можуть розширити обмеження на експорт технологій до Китаю – Reuters

Адміністрація президента Джозефа Байдена планує наступного місяця розширити обмеження на експорт з США до Китаю напівпровідників, які використовуються для штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Міністерство торгівлі США повинно опублікувати нові правила, засновані на обмеженнях, які вказані в надісланих раніше листах трьом американським компаніям – KLA Corp, Lam Research Corp і Applied Materials Inc.

В цих листах компаніям повідомили, що їм заборонено експортувати обладнання для виробництва чіпів на китайські заводи, які виробляють передові напівпровідники з процесом менше 14 нанометрів, якщо продавці не отримають ліцензії Міністерства торгівлі.

Такі "інформаційні" листи дозволяють Мінторгівлі обійти процеси написання правил та швидко запровадити нові обмеження, але листи стосуються лише компаній, які їх отримують.

Правила потенційно можуть стосуватися компаній, які намагаються посунути компанії Nvidia та AMD у рейтингу найбільших виробників чіпів штучного інтелекту. Intel Corp і такі стартапи, як Cerebras Systems, націлені на ті самі передові ринки обчислень.

Нещодавно США запровадили нові обмеження на продаж складних чіпів Росії та Китаю, щоб стримати розвиток країн у галузях штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень. Тоді йшлося про продукти компаній Nvidia та AMD, що використовуються в роботі найбільших суперкомп'ютерів та систем розпізнавання обличчя та мови.

За інформацією Reuters, нові обмеження запроваджуються через те, що адміністрація Байдена "прагнула перешкодити успіхам Китаю, націлившись на технології, в яких США все ще зберігають панування".

Джерело фото: ua.depositphotos.com