США планируют объявить о новом пакете помощи Украине на $300 млн

Соединенные Штаты могут объявить о предоставлении Украине черновой военной помощи на сумму до 300 миллионов долларов, состоящую преимущественно из боеприпасов.

Пакет может быть объявлен уже в пятницу или после праздничных выходных в День памяти в США (29 мая), сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

Ожидается, что пакет будет содержать более управляемые реактивные снаряды залпового огня GMLRS для пусковых установок HIMARS и боеприпасов, однако стоимость и содержание пакета могут измениться в любое время до подписания президентом Джо Байденом.

Необходимое вооружение, скорее всего, передадут из запасов армии из запасов США, что не требует одобрения Конгресса.

В Пентагон все еще пытаться исправить учетную ошибку, завысившую стоимость прошедшей помощи. Министерство обороны США переоценило американское оборудование, направленное в Украину, примерно в 3 млрд долларов. Это может стать причиной отправки большего количества оружия в Украину.

Джерело фото: ua.depositphotos.com