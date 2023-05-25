США планують оголосити про новий пакет допомоги Україні на $300 млн

Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні чернової військової допомоги на суму до 300 мільйонів доларів, яка складається переважно з боєприпасів.

Пакет може бути оголошений уже в п’ятницю або після святкових вихідних у День пам’яті в США (29 травня), повідомляє Reuters з посиланням на офіційні джерела.

Очікується, що пакет міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню GMLRS для пускових установок HIMARS та боєприпасів, проте вартість і вміст пакету можуть змінитися в будь-який час до підписання президентом Джо Байденом.

Необхідне озброєння швидше за все передадуть із запасів армії із запасів США, що не потребує схвалення Конгресу.

У Пентагон все ще намагатися виправити облікову помилку, яка завищила вартість минулої допомоги. Міністерство оборони США переоцінило американське обладнання, надіслане в Україну, приблизно на 3 млрд доларів. Це може стати причиною надсилання більшої кількості зброї в Україну.

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