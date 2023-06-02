США замораживают сотрудничество с РФ по договору о наступательных вооружениях

Из-за приостановки Российской Федерацией договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), Соединенные Штаты приняли ответные контрмеры и приостановили предоставление России информации о ракетном арсенале и запуске баллистических ракет

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Несмотря на это, Соединенные Штаты продолжают предоставлять России уведомления о запусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет с подлодок в соответствии с соглашением о сообщении о запусках баллистических ракет в 1988 году.

В сообщении говорится, что США упраздняют существующие визы, выданные российским инспекторам СНВ и отказывают в рассмотрении заявок на получение виз в майбктном, а также отменят постоянные номера дипломатического доступа, выданные россиянам.

Также отмечается, что США не будут предоставлять телеметрическую информацию о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и БРПЧ.

Вашингтон подчеркнул, что Россия отказалась от встречи, где согласно СНВ было бы согласовано количество запусков таких ракет.

21 февраля страна-агрессор Россия в одностороннем порядке приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Такое решение российский диктатор назвал вынужденным, так как западные страны продолжают настаивать на доступе к российским ядерным объектам, что предусмотрено соответствующим договором.

США и Россия подписали договор об СНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу документа и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЧ) и тяжелых бомбардировщиков (ВБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЧ и ВБ. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предусматривает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Вашингтон и Москва продлили соглашение на максимально возможные пять лет.

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