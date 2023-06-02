США заморожують співпрацю з РФ за договором про наступальні озброєння

Через призупинення Російською Федерацією договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО), Сполучені Штати вжили контрзаходів у відповідь та призупинили надання Росії інформації про ракетний арсенал і запуски балістичних ракет

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Попри це, Сполучені Штати продовжують надавати Росії сповіщення про запуски міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет з підводних човнів відповідно до угоди про повідомлення про запуски балістичних ракет 1988 року.

У повідомленні йдеться, що США скасовують існуючі візи, видані російським інспекторам СНО та відмовляють в розгляді заявок на отримання віз у майбктньому, а також скасовуть постійні номери дипломатичного доступу, видані росіянам.

Також зазначається, що США не будуть надавати телеметричну інформацію про запуски американських міжконтинентальних балістичних ракет і БРПЛ.

Вашингтон підкреслив, що Росія відмовилась від зустрічі, де б згідно із СНО була узгоджена кількість запусків таких ракет.

21 лютого країна-агресор Росія в односторонньому порядку призупинила участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Таке рішення російський диктатор назвав вимушеним, так як західні країни продовжують наполягають на доступі до російських ядерних об'єктів, що передбачено відповідним договором.

США та Росія підписали договір про СНО у 2010 році. Згідно з його умовами, кожна зі сторін скорочує свої стратегічні наступальні озброєння таким чином, щоб через сім років після набуття чинності документом і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЛ) та важких бомбардувальників (ВБ), 1550 боєзарядів на них, 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ і ВБ. Дія договору, розрахована на 10 років, закінчувалася 5 лютого 2021 року, проте документ передбачає можливість продовження за обопільною згодою сторін. У лютому 2021 року Вашингтон і Москва продовжили угоду на максимально можливі п'ять років.

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