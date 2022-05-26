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Стало известно, когда российский суд попробует признать полк "Азов" террористической организацией"

Стало известно, когда российский суд попробует признать полк "Азов" террористической организацией"

Верховный суд РФ планирует признать украинского полка "Азов" "террористической организацией" 29 июня.

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Об этом пресс-служба главной судебной инстанции страны-агрессора сообщила местным СМИ.

Верховный суд начал рассмотрение дела "Азова" и вернется к нему через месяц, 29 июня. Судебные заседания по этому делу пройдут в закрытом режиме.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры о возвращении военных, которые были на "Азовсталь", зависят от ООН, Красного Креста и РФ.

Автор:
Илья Требор