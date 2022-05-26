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Стало известно, когда российский суд попробует признать полк "Азов" террористической организацией"
Верховный суд РФ планирует признать украинского полка "Азов" "террористической организацией" 29 июня.
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Об этом пресс-служба главной судебной инстанции страны-агрессора сообщила местным СМИ.
Верховный суд начал рассмотрение дела "Азова" и вернется к нему через месяц, 29 июня. Судебные заседания по этому делу пройдут в закрытом режиме.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры о возвращении военных, которые были на "Азовсталь", зависят от ООН, Красного Креста и РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал