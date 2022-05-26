Стало відомо, коли російський суд спробує визнати полк "Азов" терористичною організацією"

Верховний суд РФ планує визнати українського полку "Азов" "терористичною організацією" 29 червня.

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Про це прес-служба головної судової інстанції країни-агресора повідомила місцеві ЗМІ.

Верховний суд розпочав розгляд справи "Азова" та повернеться до неї через місяць, 29 червня. Судові засідання у цій справі відбудуться у закритому режимі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що переговори про повернення військових, які були на "Азовсталь", залежать від ООН, Червоного Хреста та РФ.