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Стало відомо, коли російський суд спробує визнати полк "Азов" терористичною організацією"

Стало відомо, коли російський суд спробує визнати полк "Азов" терористичною організацією"

Верховний суд РФ планує визнати українського полку "Азов" "терористичною організацією" 29 червня.

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Про це прес-служба головної судової інстанції країни-агресора повідомила місцеві ЗМІ.

Верховний суд розпочав розгляд справи "Азова" та повернеться до неї через місяць, 29 червня. Судові засідання у цій справі відбудуться у закритому режимі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що переговори про повернення військових, які були на "Азовсталь", залежать від ООН, Червоного Хреста та РФ.

Автор:
Ілля Требор