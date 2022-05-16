Страны ОДКБ не будут участвовать в войне в Украине, — генсек организации

Государства входящие в состав Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) не будут участвовать в войне против Украины.

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Об этом генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил во время саммита ОДКБ, которой начался 16 мая в Москве.

"Во время встречи президент РФ очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация в Украине. Вопрос о любом участии или привлечении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался", - заявил он журналистам.

Отметим, что ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Напомним, ранее стало известно, что Россия требует от стран-членов ОДКБ ввести "миротворцев" на территорию Украины. Однако эти государства отказывались это делать.