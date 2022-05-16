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Країни ОДКБ не братимуть участі у війні в Україні, — генсек організації
Держави, що входять до складу Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), не братимуть участі у війні проти України.
Про це генеральний секретар організації Станіслав Зась заявив під час саміту ОДКБ, якою розпочався 16 травня у Москві.
"Під час зустрічі президент РФ дуже докладно поінформував своїх колег про перебіг спеціальної військової операції, яку проводить Російська Федерація в Україні. Питання про будь-яку участь або залучення ОДКБ у цій спеціальній військовій операції не ставилося і не обговорювалося", - заявив він журналістам.
Зазначимо, що ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія вимагає від країн-членів ОДКБ запровадити "миротворців" на територію України. Проте, ці держави відмовлялися це робити.