Суд ООН вынес решение по обвинению Украины против России относительно нарушения двух международных конвенций

Иск Украины в Международный суд ООН касался нарушения Россией двух международных конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Сегодня, 31 января 2024 года, было объявлено решение по этому иску.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно решению Международного суда, зачитанного президентом Суда Джоан Донохью, Россия признана виновной в нарушении Конвенции по финансированию терроризма по одной из статей - №9. Отмечается, что Россия не выполнила обязательства по расследованию случаев финансирования терроризма, на которые неоднократно обращала внимание Украина.

В то же время, Суд не поддержал большую часть обвинений Украины в адрес РФ.

Как отмечает "ЕП", причиной этого является выбор Судом консервативного подхода к трактовке Конвенции. Он решил, что финансирование терроризма в понимании Конвенции касается только перечисления средств и не распространяется на предоставление боевикам военной техники и оружия. Исходя из этого, поставки ЗРК "Бук", которым был сбит самолет малайзийских авиалиний рейса MH17, не подпадают под этот запрет.

Как сообщила корреспондент "Радио Свобода", суд не назначил компенсацию, как того потребовала Украина, в частности, за нападения и преступления на востоке страны. Кроме того, Суд также отказался вынести конкретное решение по вероятной ответственности России за сбитие самолета рейса MH17 с неподконтрольных Украине территорий 17 июля 2014-го, о чем просил Киев.

Из этого следует, что Международный суд частично признал Россию виновной в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Как передает "Укринформ", обвинения, выдвинутые против России, включали, в частности: обеспечение оружием и другими видами помощи незаконным вооруженным формированиям; сбитие самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска и т.д.

Что касается нарушения Россией Международной конвенции о запрете расовой дискриминации, то, как сообщает "ЕП", Суд ООН отклонил большую часть обвинений Украины в адрес РФ. Суд отмечает недоказанным нарушение Россией международного права во время запрета деятельности Меджлиса. Также, как сообщает ВВС, Суд заявил, что Украина не смогла убедить его в том, что Россия нарушала права украинцев и крымских татар на основе их национальности.

Однако Суд признал, что Россией были нарушены обязательства по недискриминации украинского меньшинства в сфере образования. Президент Суда отметила, что произошло значительное уменьшение количества школьников, которые учатся на украинском языке – даже с тем учетом, что многие украинские семьи переехали на материковую Украину.