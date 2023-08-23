Украина согласилась на гибридный трибунал для РФ, однако есть условие, – СМИ

Украинские власти согласились на гибридный формат трибунала касательно российской агрессии, однако не хотят, чтобы его основой была украинская судебная система. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на слова замглавы Офиса президента Андрея Смирнова.

Как отмечает издание, во время конференции по созданию спецтрибунала, которая состоялась 21 августа в Киеве, Смирнов признал готовность Украины пойти на уступки по трибуналу.

Сначала Киев продвигал идею создания международного спецсуда, который будет отдельным институтом для расследования одного преступления – российской агрессии против Украины.

Такая фокусированность позволила спецтрибуналу работать очень быстро, а сама система создала бы прецедент, когда мир объединяется для наказания злостного нарушителя международного права.

Но мировые лидеры на практике оказались не заинтересованы в наказании члена Совета безопасности ООН. Украинские и иностранные дипломаты и чиновники публично отказывались комментировать причины этого или ограничивались обтекаемыми фразами.

Теперь Смирнов объяснил, что украинская модель "не взлетела", потому что несколько западных стран, в том числе США, опасаются, что их самих впоследствии накажут "по российской схеме".

"Доктрина международного права находится в заложниках у глобальной политики, у геополитики. И отдельные наши партнеры опасаются, что этот прецедент будет использован против них, потому что они также проводят военные кампании за рубежом. И об этом нужно честно говорить", – высказался замглавы ОП.

По словам чиновника, Украина уже не исключает возможности создания интернационализированного или гибридного трибунала, на котором настаивают, в частности, США. Единственным требованием Киева является то, что основой гибридного трибунала не должна стать украинская судебная система, как партнеры предлагали изначально.

Дело в том, что украинская Конституция не предусматривает создание такого судебного органа, не разрешает иностранным судьям (которые должны были присоединиться к украинцам) выносить решение именем Украины, да и вообще прямо запрещает создание специальных судов. А менять Конституцию ради этого Украина не может (из-за запрета делать это во время военного и чрезвычайного положения) и не хочет.

"Европейская правда" указывает, что новосозданный гибридный трибунал должен заработать в Гааге по нидерландскому законодательству. Правительство Нидерландов уже дало на это предварительное согласие.

Гаага является удобным вариантом, ведь там работают другие международные суды, а также будет действовать реестр преступлений РФ, где будут собраны доказательства масштабов агрессии. Кроме того, там уже был опыт проведения суда касательно катастрофы рейса MH17.

Специальный трибунал для РФ: как Украина продвигала идею

Осенью 2022 года в Офисе президента представили послам 30 стран проект создания специального трибунала, который имел бы юрисдикцию расследовать и привлекать к ответственности высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Впоследствии украинские дипломаты начали создавать коалицию государств вокруг этой цели.

Резолюции касательно создания специального трибунала поддержали Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.

Весной 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что к коалиции присоединились уже более 30 государств.

Однако DW со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС писало, что запад склоняется к гибридному трибуналу для преследования ответственных за преступление агрессии против Украины. Такая система объединила бы юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права.

В июне президент Украины Владимир Зеленский поручил наработать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала. В ОП сообщали, что трибунал должен быть скоординирован с позицией партнеров Украины.

Позже Зеленский признал, что среди стран мира есть очень разное отношение касательно создания международного трибунала и его формата. Он отмечал, что некоторые государства боятся применения аналога механизма против себя.