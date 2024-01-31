Суд ООН виніс рішення по звинуваченням України проти Росії щодо порушення двох міжнародних конвенцій

Позов України до Міжнародного суду ООН стосувався порушення Росією двох міжнародних конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Сьогодні, 31 січня 2024 року, було оголошено рішення за цим позовом.

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Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з рішенням Міжнародного суду, зачитаного президенткою Суду Джоан Доног’ю, Росія визнана винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей – №9. Зазначається, що Росія не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна.

Водночас Суд не підтримав більшу частину звинувачень України на адресу РФ.

Як зауважують у "ЄП", причиною цього є вибір Судом консервативного підходу до трактування Конвенції. Він вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї. Виходячи з цього, постачання ЗРК "Бук", яким було збито літак малайзійських авіаліній рейсу MH17, не підпадає під цю заборону.

Як повідомила кореспондентка "Радіо Свобода", суд не призначив компенсацію, як того вимагала Україна, зокрема, за напади і злочини на сході країни. Крім того, Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014-го, про що просив Київ.

З цього випливає, що Міжнародний суд лише частково визнав Росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Як передає "Укрінформ", звинувачення, що були висунуті проти Росії, включали, зокрема: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська і т. д.

Що стосується порушення Росією Міжнародної конвенції про заборону расової дискримінації, то, як повідомляє "ЄП", Суд ООН відхилив більшу частину звинувачень України на адресу РФ. Зазначається, що Суд вважає недоведеним порушення Росією міжнародного права під час заборони діяльності Меджлісу. Також, як повідомляє BBC, Суд заявив, що Україна не змогла переконати його в тому, що Росія порушувала права українців та кримських татар на основі їхньої національності.

Однак Суд визнав, що Росією були порушені зобов’язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти. Президентка Суду зазначила, що відбулося значне зменшення кількості школярів, які навчаються українською мовою – навіть зважаючи на те, що багато українських родин переїхали на материкову Україну.