Суд отказался отправлять в СИЗО финдиректора УАФ

Сегодня Голосеевский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения директору Департамента финансов УАФ Сагайдак Евгении Степановне по делу о растрате средств УЕФА. Прокуратура просила арест і залог в размере 80 млн грн. В этом было отказано.

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Суд применил к Сагайдак домашний арест. Никакие финансовые санкции тоже не были применены.

Накануне прокуратура требовала ареста с возможностью залога в 90 млн грн для генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, однако из-за отсутствия доказательств вины суд в удовлетворении ходатайства отказал. Записоцкого обязали только сдать паспорт.

Дело, в котором представителям УАФ вручили подозрения, касается растраты средств УЕФА через компанию "Ньюпорт Менеджмент".

В УАФ, комментируя действия правоохранителей, назвали их "заказной провокацией". А также объясняли, что именно УАФ была заявителем в указанном производстве, поскольку обнаружила, что средства из УЕФА оседают в оффшоре.

"Подчеркиваем, что заявителем в этом производстве выступила сама Украинская ассоциация футбола, в то же время известные обстоятельства указывают на причастность к противоправным схемам освоения средств предыдущего руководства организации (в то время – ФФУ). Действовали такие схемы более 20 лет, а были ликвидированы только с изменением руководителей ассоциации. То есть самое действующее руководство УАФ их полностью прекратило, что, очевидно, и спровоцировало теперь попытки мести со стороны заинтересованных лиц", - говорилось в заявлении юристов УАФ.

Напомним, что компания "Ньюпорт Менеджмент", по которой тратились средства УЕФА, по данным расследования Der Spiegel, на самом деле была аффилирована к братьям Суркисам.