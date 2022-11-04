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Суд відмовився відправляти у СІЗО фіндиректора УАФ
Сьогодні Голосіївський районний суд Києва розглянув клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу директору Департаменту фінансів УАФ Сагайдаку Євгенії Степановній у справі щодо розтрати коштів УЄФА. Прокуратура попросила арешт і залог у розмірі 80 млн грн. В цьому було відмовлено.
Натомість суд застосував до Сагайдак домашній арешт. Жодні фінансові санкції теж застосовані не були.
Напередодні прокуратура вимагала арешту із можливістю застави у 90 млн грн для генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, однак, через відсутність доказів вини суд у задоволенні клопотання відмовив. Запісоцького зобов’язали лише здати паспорт.
Справа, в якій представникам УАФ вручили підозри, стосується розтрати коштів УЄФА через компанію "Ньюпорт Менеджмент".Підписуйтесь на наш Telegram канал
В УАФ, коментуючи дії правоохоронців, назвали їх "замовною провокацією". А також пояснювали, що саме УАФ була заявником у вказаному провадженні, оскільки виявила, що кошти з УЄФА осідають в офшорі.
"Підкреслюємо, що заявником у цьому провадженні виступила сама Українська асоціація футболу, водночас відомі обставини вказують на причетність до протиправних схем освоєння коштів попереднього керівництва організації (на той час – ФФУ). Діяли такі схеми понад 20 років, а були ліквідовані тільки зі зміною очільників асоціації. Тобто саме чинне керівництво УАФ їх повністю припинило, що, вочевидь, і спровокувало тепер спроби помсти з боку зацікавлених осіб", - йшлося в заяві юристів УАФ.
Нагадаємо, що компанія "Ньюпорт Менеджмент", через яку витрачалися кошти УЄФА, за даними розслідування Der Spiegel, насправді була афільована до братів Суркісів.