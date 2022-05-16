- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Шуфрич покинул территорию Украины, - председатель Черновицкой ОВА
Народный депутат Нестор Шуфрич, ранее входивший в парламентскую фракцию "Оппозиционная платформа — За жизнь" покинул территорию Украины.
Об этом заявил глава Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук во время пресс-конференции 16 мая.
Он также отметил, что ряд местных депутатов "ОПЗЖ" скрываются от мобилизации.
Напомним, ранее Шуфрича задержали бойцы 206 территориального батальона за то что парламентарий фотографировал блокпосты в Киеве. По словам депутата Киевского городского совета Александра Погребинского, охрана депутата начала стрелять, но это не помешало терробороне его задержать.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Ходил, фотографировал места, которые никто в здравом уме во время военного положения не будет фотографировать. Задержан 206 батальном терробороны", — написал на своей странице в Facebook нардеп от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.
Журналистка Виктория Сюмар сообщила, что Служба безопасности Украины вскоре забрала Шуфрича, чтобы выяснить все обстоятельства.