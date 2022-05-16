Шуфрич покинул территорию Украины, - председатель Черновицкой ОВА

Народный депутат Нестор Шуфрич, ранее входивший в парламентскую фракцию "Оппозиционная платформа — За жизнь" покинул территорию Украины.

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Об этом заявил глава Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук во время пресс-конференции 16 мая.

Он также отметил, что ряд местных депутатов "ОПЗЖ" скрываются от мобилизации.

Напомним, ранее Шуфрича задержали бойцы 206 территориального батальона за то что парламентарий фотографировал блокпосты в Киеве. По словам депутата Киевского городского совета Александра Погребинского, охрана депутата начала стрелять, но это не помешало терробороне его задержать.

"Ходил, фотографировал места, которые никто в здравом уме во время военного положения не будет фотографировать. Задержан 206 батальном терробороны", — написал на своей странице в Facebook нардеп от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

Журналистка Виктория Сюмар сообщила, что Служба безопасности Украины вскоре забрала Шуфрича, чтобы выяснить все обстоятельства.