Шуфрич покинув територію України, — голова Чернівецької ОВА

Народний депутат Нестор Шуфрич, що раніше входим до парламентської фракції "Оппозиційна платформа — За життя" покинув територію України.

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Про це заявив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук під час прес-конференеції 16 травня.

Він такж завуважив, що низка місцевих депутатів "ОПЗЖ" переховуються від мобілізації.

Нагадаємо, раніше Шуфрича затримали бійці 206 територіального батальйону — парламентар фотографував блокопсти у Києві. За словами депутата Київської міської ради Олександра Погребинського, охорона депутата почала стріляти, але це не завадило теробороні його затримати.

"Ходив, фотографував місця, які ніхто при здоровому глузді під час військового стану не фотографуватиме. Затримано 206 батальном тероборони", — написав на своїй сторінці у Facebook нардеп від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв.

Журналістка Вікторія Сюмар повідомила, що незабаром Служба безпеки України забрала Шуфрича, щоб з'ясувати всі обставини.