Шуфричу снова продлили арест

Печерский районный суд Киева решил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича, которому ранее было предъявлено подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает "Суспільне".

Адвокат Шуфрича Александр Тананакин сообщил, что под стражей бывший депутат должен находиться до 9 февраля, но защита уже начала готовить апелляцию.

Напомним, что 15 сентября Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины сообщили Шуфричу о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена). В тот же день он был арестован.

10 ноября Печерский районный суд Киева продлил Шуфричу срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря, то есть до завтра.

По информации следствия, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Сбежавшего в Россию в 2014 году Владимира Сивковича, которого считают агентом Федеральной службы безопасности РФ, что координирует российскую агентуру в Украине.

Шуфрича также могут лишить депутатского мандата. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что для того, чтобы привлечь любого народного депутата к уголовной ответственности, не нужно согласие парламента, как это было раньше.