Шуфричу знову продовжили арешт

Печерський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича, якому раніше було пред'явлено підозру у державній зраді.

Про це повідомляє "Суспільне".

Адвокат Шуфрича Олександр Тананакін повідомив, що під вартою колишній депутат повинен перебувати до 9 лютого, але захист вже почав готувати апеляцію.

Нагадаємо, що 15 вересня Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України повідомили Шуфричу про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Того ж дня він був заарештований.

10 листопада Печерський районний суд Києва продовжив Шуфричу строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 грудня, тобто, до завтра.

За інформацією слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Володимира Сівковича, який втік до Росії в 2014 році і якого вважають агентом Федеральної служби безпеки РФ, що координує російську агентуру в Україні.

Шуфрича також можуть позбавити депутатського мандата. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зауважив, що для того, щоб притягнути будь-якого народного депутата до кримінальної відповідальності, не потрібна згода парламенту, як це було раніше.