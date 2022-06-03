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Швейцария отклонила запрос Дании на отправку Украине БТР "Piranha" - The Guardian

БТР Piranha III, вонная техника, БТР
Фото: БТР Piranha III

Правительство Швейцарии в пятницу, 3 июня, отклонило запрос Дании на отправку в Украину более двух десятков бронетранспортеров швейцарского производства.

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Как сообщает The Guardian, исполнительный Федеральный совет Швейцарии подтвердил это решение после того, как Дания обратилась к Швейцарии с просьбой передать Украине 22 колесных бронетранспортера Piranha III, которые Дания приобрела и хранит в Германии. 

Стоит отметить, что закон Швейцарии о нейтралитете запрещает передачу швейцарских оружейных систем, боеприпасов и других военных материалов странам, участвующим в международных конфликтах. 

Напомним, правительство Швеции направит Украине пакет военной помощи более чем на 95 миллионов евро. Он будет включать в себя противокорабельные ракеты, противотанковые вооружения и винтовки.

Также 3 июня спикер ВРУ Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом и призвал его увеличить военную поддержку нашей стране. 

Автор:
Анастасия Дедковская