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Швейцарія відхилила запит Данії на відправку Україні БТР "Piranha" - The Guardian
Уряд Швейцарії у п'ятницю, 3 червня, відхилив запит Данії на відправку в Україну понад два десятки бронетранспортерів швейцарського виробництва.
Як повідомляє The Guardian, виконавча Федеральна рада Швейцарії підтвердила це рішення після того, як Данія звернулася до Швейцарії з проханням передати Україні 22 колісні бронетранспортери Piranha III, які Данія придбала і зберігає в Німеччині.
Варто зазначити, що закон Швейцарії про нейтралітет забороняє передачу швейцарських збройових систем, боєприпасів та інших військових матеріалів країнам, які беруть участь у міжнародних конфліктах.
Нагадаємо, уряд Швеції направить Україні пакет військової допомоги на понад 95 мільйонів євро. Він міститиме протикорабельні ракети, протитанкові озброєння та гвинтівки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також 3 червня спікер ВРУ Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та закликав його збільшити військову підтримку нашій країні.